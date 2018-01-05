Аэрофлот перевезет футбольных фанатов за 5 рублей

Специальный тариф экономического класса для перевозку российских болельщиков на матчи с участием нашей сборной устанавливает Аэрофлот. Фанатам придется заплатить лишь 5 рублей за перелет, причем с учетом всех такс и сборов.

Идею предложил гендиректор российской авиакомпании Виталий Савельев на встрече с президентом страны Владимиром Путиным. Глава государства поддержал инициативу. Она позволит российским болельщикам оказать массовую поддержку национальной команде во время всего Чемпионата мира по футболу -2018.

Для того, чтобы оформить дешевый авиабилет, нужно иметь российский паспорт, персонифицированную карту зрителя — паспорт болельщика, а также билет на матч с участием сборной России.

Тариф в пять рублей будет действовать на внутренних российских маршрутах Аэрофлота. Болельщики смогут путешествовать между городами, где будут проходить игры российской сборной и в обратном направлении. Воспользоваться предложением возможно в пределах трех дней от даты игры, то есть до и после матча.

В частности, перевозка будет осуществляться регулярными рейсами Аэрофлота и распространяться на поединки группового этапа: в Москве 14 июня, Санкт-Петербурге 19 июня, Самаре 25 июня, а также на последующие матчи стадии "плей-офф" в случае успешного выступления сборной России.

Заявки болельщиков на перевозку по специальному тарифу начнут принимать в электронном виде с 1 января 2018 года в Фонде "Росконгресс". Он является давним партнером Аэрофлота при организации массовых мероприятий, совместно с автономной некоммерческой организацией "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации".

Более подробную информацию о программе перевозок Аэрофлот опубликует на своем официальном сайте www.aeroflot.ru.

Напомним, Аэрофлот — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Его совокупная маршрутная сеть насчитывает более тысячи пунктов в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевез 29 млн человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 43,4 млн.

Авиаперевозчик первым из российских компаний стал обладателем высокого рейтинга "четыре звезды" Skytrax по качеству сервиса. В 2017 году в шестой раз стал обладателем престижной международной премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы". В этом же году Аэрофлот удостоен высшего рейтинга "пять звёзд" в самой престижной категории — "Глобальная авиакомпания" — от американской авиационной ассоциации APEX.

Также в 2017-отм Аэрофлот признан самым сильным брендом России и сильнейшим авиационным брендом в мире по версии международного агентства Brand Finance. Авиакомпания признана лучшей в Европе по версии крупнейшего сайта о путешествиях TripAdvisor и получил звание "Любимой иностранной авиакомпании в Китае".

Аэрофлот занял первое место по объёму авиаперевозок на самом конкурентном рынке мировой гражданской авиации — транзитном направлении между Европой и Азией, увеличив соответствующий показатель прошлого года на 12%.

Добавим, что Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолётных парков в мире, который насчитывает 220 воздушных судов. Перевозчик базируется в московском аэропорту Шереметьево.

Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошёл в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO. Интегрированная система менеджмента ПАО "Аэрофлот — российские авиалинии" сертифицирована по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 14001:2004.