Трамп публично оскорбил американского спортсмена

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter оскорбил суперзвезду НБА Леброна Джеймса и заявил, что его любимый баскетболист — Майкл Джордан.
Так, Дональд Трамп заявил, что после интервью с Леброном о б аскетболисте может сложиться впечатление, как о человеке умном и эрудированном. Но, по мнению главы США, это далеко не так. Трамп резюмировал, что американским журналистам, судя по всему, пришлось серьезно постараться.
Столь агрессивный выпад в сторону прославленного баскетболиста Дональд Трамп позволил себе после того, как Леброн Джеймс подверг национального лидера своей страны критике. Спортсмен заявил, что из-за Трампа в американском обществе назревает серьезный раскол. Более того, заявил Леброн, американский президент позволяет себе использовать спорт, чтобы манипулировать мнением людей.
Также, очевидно, Дональд Трамп недоволен продолжающимся протестом баскетболистов, выступающих в НБА. Те в качестве протеста против расовой несправедливости и жестокости полиции отказываются слушать перед матчами национальный гимн Соединенных Штатов Америки.
Стоит отметить, что Дональд Трамп, по-видимому, осведомлен, какая болевая точка есть у Леброна Джеймса. Не зря он упомянул в своем сообщении в Twitter другого ярчайшего и известнейшего баскетболиста Майкла Джордана. Дело в том, что спортивные комментаторы и баскетбольные болельщики уже долгое время спорят, кто же мастеровитей и лучше — Леброн или же уже завершивший карьеру игрока Джордан.
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