"И дома хорошо": жители страны стали меньше ездить в отпуск заграницу

Исследование издательского холдинга "Ромир" показало, что россияне все меньше выезжают за пределы родного города в период отпуска.
23% участников опроса сказали, что собираются провести заслуженные каникулы дома. Путешествовать по России также немного желающих. Их стало меньше, чем было в прошлом году. Число тех, кто собирается исследовать родину во время отпуска, составляет 26%.
Отправятся на лечение в санатории 6 % опрошенных. Тех, кто желает не просто отдохнуть, но и поправить здоровье наоборот стало больше. На дачу или в гости к родным собирается 31 % участников исследования.
На вопрос о желаемом месте отдыха россияне чаще отвечают, что хотели бы посетить курорт внутри страны. Исследователи связывают это с подорожанием валюты и сложной политической ситуацией. Многие боятся за собственную безопасность в путешествии.
Также авторы опроса одной из причин, почему в этом году россияне предпочли остаться дома с тем, что сейчас в стране проходит Чемпионат мира по футболу. Многие захотели остаться и насладиться Мундиалем. Турнир для них стал альтернативой отпуску.
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