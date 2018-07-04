Родственникам пациентов разрешат навещать их в реанимации

Депутаты Госдумы приняли поправки в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Они позволят родственникам больных навещать их даже тогда, когда они лежат в отделении реанимации.

С просьбой разрешить людям быть с родными в таких тяжелых ситуациях обратился к президенту актер Константин Хабенский во время "Прямой линии". Об этом напомнил депутат Госдумы Вячеслав Володин. Также он подчеркнул, что принятия такого закона ждали на протяжении нескольких лет.

"У родителей, супругов, детей появится право быть со своими близкими в тяжёлые моменты", - рассказал журналистам Володин.

Сейчас решение о том, можно ли родственникам посетить больных в отделении реанимации, принимает главный врач. Медработники ориентируются в этом случае на собственное усмотрение.

По новому закону порядок посещения пациентов определит Министерство здравоохранения России.

"Существует категория пациентов, которые длительно находятся в реанимации и требуют поддержки - пациенты с черепно-мозговой травмой, потерей сознания, где просто прикосновение родственников играет огромное значение в восстановлении всех функций и последующего выздоровления", - заявил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.