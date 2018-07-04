Власти Самары посоветовали фанатам мыться вдвоем

Самарские коммунальщики предложили интересный вариант экономии воды. Ресурс стал на вес золота после того, как в городе установилась жаркая погода.
В официальном сообщении на сайте "РКС Самара" говорится, что из-за жары потребление воды увеличилось. В систему городского водоснабжения ее поступает почти на 10% больше, чем обычно, в последние дни. Жители города, которые потребляют воду, вносят свой вклад в увеличение водоразбора.
"В районах, где СКС провели модернизацию насосных станций, давление воды в домах остается постоянным. В некоторых районах в часы наибольшего разбора ощущается некоторое падение давления", - говорится в пресс-релизе.
Заканчивается официальное заявление весьма оптимистично.
"Экономьте воду - принимайте душ вдвоем", - советуют коммунальщики. Похоже, что для блага города горожанам и гостям Самары придется прислушаться к позитивным представителям "РКС Самара".
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