Крупнейший туроператор отказал тысячам россиян в обслуживании

Туристический оператор "Натали Турс" вынужден аннулировать все подтвержденные туры. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы компании Владимира Воробьева.
Воробьев рассказал, что "Натали Турс" отказываются поддерживать партнеры.
"Сейчас существует проблема, связанная с тем, что из-за негативной информации мы не можем последние несколько дней осуществлять обязательства перед нашими партнерами, и они веерно отключают "Натали Турс" от обслуживания. Мы не видим иного развития событий, как приступить к аннуляции уже подтвержденных нами услуг", — об этом глава компании рассказал в эфире "Эха Москвы".
Он добавил, что из-за сложившихся напряженных отношений с партнерами сейчас "Натали Турс" не может отправлять клиентов на отдых. Поэтому оптимальным решением будет отозвать все турпутевки и попытаться решить все проблемы, возникшие с обеспечением.
Как долго средства за аннулированные путевки будут возвращать клиентам туроператора, предсказать крайне сложно. Пока известно, что только за июль свои путевки не смогут реализовать около 1,5 тысячи туристов.
Встреча руководства управляющей компании одной из агентских сетей и "Натали Турс" состоялась во вторник, 3 июля. Об этом рассказала Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии.
"Стороны договорились, что в ближайшее время управляющая компания направит туроператору реестр проблемных заявок для получения возвратов. Воробьев подтвердил свое желание возместить средства по забронированным турам, но констатировал, что на сегодняшний день сроки возврата обозначить невозможно", — рассказала Тюрина.
Ранее Владимир Воробьев попросил агентства, которые ведут дела с "Натали Турс", отнестись к временным трудностям с "понимаем и терпением". Руководитель заявил, что ищет новых партнеров вместо тех, кто отказался работать с оператором, чтобы свести к минимуму неудобства клиентов.
Напомним, туроператор в конце июня отменил чартерные программы в Испанию, Турцию, Грецию и Италию, так как рейсы в эти страны постоянно не заполняются до конца.
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