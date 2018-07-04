Минтруда хочет заставить работодателей премировать некурящих

Поощрять некурящих премиями. Такая инициатива поступила от руководителя Министерства труда и социальной защиты Максима Топилина. Причина в том, что люди без вредной привычки больше времени посвящают работе, так как не отвлекаются на походы в зону для курения.
Это обстоятельство может послужить причиной для премирования и достойно быть простимулированным.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что Топилин прокомментировал пенсионную реформу в России. Он отметил, что это "экономическая необходимость", так как продолжительность жизни увеличилась. Также Топилин успокоил тех, кто не уверен в том, что не сможет найти работу в возрасте 60+. По мнению руководителя Министерства, необходимо оставаться конкурентоспособным специалистом, тогда и проблем не возникнет.
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