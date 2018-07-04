Волгоградский депутат "по казачеству" изматерил местную Думу

На заседании Волгоградской областной думы произошел скандал. Его участники — председатель комитета по культуре и делам казачества Александр Осипов ("Единая Россия") и депутат от КПРФ Михаил Таранцов.

Фото: volgoduma.ru

Первый представлял проект предоставления казачеству земельных участков без торгов, а представитель от КПРФ, вечный оппонент единоросса, начал задавать дополнительные вопросы. Однако Таранцову было не суждено услышать ответы. По этой причине он решил, что его коллега не готов. Именно это заявление спустило крючок равновесия Осипова.

Председатель комитета по культуре обличил коллегу в том, что он занимается "ерундой", "херней", среди прочего несколько раз из его уст вылетело междометие "епт". Именно его часть присутствующим сочла за непечатную фразу. После чего спикер думы лишил Осипова слова.

Стоит отметить, что сам председатель комитета по культуре обещал не материться, если его коллега "прекратит идиотничать". Это уже не первый конфликт слуг народа. Осипов однажды даже предложил "в очередной раз поставить товарища Таранцова в определенную позицию эротического характера".