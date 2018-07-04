"А дураков и нету - улетели все": в России стало меньше психически больных

В России стало меньше людей с психическими расстройствами. Такие данные приводит центр психиатрии и неврологии имени Бехтерева. Специалисты проанализировали данные за десять лет, начиная с 2010 года.
Так, в первый год исследования на сто тысяч человек было почти три тысячи психических заболеваний, к прошлому году эта цифра уменьшилась на 8,3%.
Меньше стало и тех, кому впервые ставят диагноз: на сто тысяч человек с 350,3 до 290,7 случаев, отмечает RT. Также поясняется, где чаще всего страдают от таких расстройств: Алтайский, Пермский и Красноярский края, Чукотка и Ямалo-Ненецкий автономный округ.
Среди самых благоприятных районов Москва, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Чечня.
По информации Центра количество людей с диагностированными заболеваниями в прошлом году было чуть менее 4 миллионов.
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