Путин повысил россиянам пошлины на руль и заграницу

Федеральный закон об увеличении госпошлины за выдачу документов нового образца утвержден российским президентом Владимиром Путиным. Так, подорожала цена водительского удостоверения: с 2 до 3 тысяч рублей.



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Кроме того, на 1,5 тысячи увеличилась стоимость загранпаспорта нового образца, теперь желающим посмотреть мир придется заплатить пять тысяч.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что правительство одобрило это повышения, назвав меру вынужденной. Она компенсирует расходы федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.

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