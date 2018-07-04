Госдума приняла законопроект о "высшей мере" для педофилов

Теперь педофилам грозит пожизненное заключение, если в результате их действий жертвам причинен тяжкий вред. Инициативную группу по разработке закона возглавила вице-спикер Ирина Яровая.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. На данный момент действует норма, по которой пожизненное заключение предусмотрено только за повторное преступление против детей до 14 лет. Теперь такое наказание будут использовать и в случае, когда "действия сексуального характера повлекли за собой тяжкие последствия".

По новому законопроекту суд должен будет жестче рассматривать и отягчающие обстоятельства. Теперь к ним относят проживание педофила с детьми. Размещение и распространение среди детей порнографии будет расценено также.

За принуждение подростков к сексу через социальные сети в поправках предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы. В законе также прописан пункт с определением срока давности дел о преступлениях педофилов: пока жертве не исполнится 16 лет, он будет приостановлен.

Такая мера, по мнению разработчиков, позволит заводить уголовные дела вне зависимости от того, как давно было совершено преступление. Случаи разной степени тяжести будут попадать под действие этого пункта.

Сейчас максимальное наказание, которое может получить педофил, это 15 лет лишения свободы. За решетку на этот срок преступник сядет только в том случае, если жертв у него было несколько. За секс с подростком до 16 лет предусмотрено до 4 лет лишения свободы, с тем, кому нет 14, - до 10 лет.