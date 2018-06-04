Потомки царя объявили Поклонскую безумной

Александр Закатов, директор канцелярии главы Российского императорского дома дал комментарий по поводу критического высказывания депутата Госдумы Натальи Поклонской в адрес княгини Марии Владимировны.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Закатов заявил, что та злоба, с которой Поклонская изволила высказаться в адрес княгини, есть дурная реакция на проявление патриотизма со стороны Императорского дворца. По его словам, он искренне сожалеет о духовном состоянии Натальи Поклонской.

Закатов также обвинил Поклонскую в клевете. Речь идет о словах парламентария о том, что глава Дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и цесаревич Георгий Михайлович являются иностранцами. Директор канцелярии главы Российского императорского дома отметил, что российское гражданство обоих восстановили в 1992 году.

Напомним, ранее депутат Государственной думы Наталья Поклонская выступила с резкой критикой главы российского императорского дома Романовых княгини Марии Владимировны и ее сына князя Георгия Михайловича. Поклонская, в частности, негативно отозвалась о их поездке в Крым. Парламентарий назвала обоих "испанскими гостями", "самопровозглашенными государынями", а также "цесаревичами".

Поклонская вообще отличается своими довольно необычными взглядами и не менее радикальными заявлениями. Так, Ленина, Гитлера, Троцкого и Мао она поставили в один ряд, заявив о них как о "главных извергах 20 века", чем вызвала бурю недовольства со стороны российских коммунистов. Наталья Поклонская также является ярой почитательницей Николая II. В марте 2017 года Поклонская даже заявила о случившемся чуде — в Крыму якобы замироточил портрет императора.

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