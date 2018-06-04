ИноСМИ: Путин разгромил "ульрас" ради безопасности ЧМ-2018

Норвежские СМИ пишут, что российский президент Владимир Путин "не хочет проблем" во время чемпионата мира по футболу и для этого разогнал футбольных фанатов.
"Проблем во время чемпионата мира по футболу не будет" - такой концепции якобы придерживаются российские власти перед футбольным мундиалем.
По данным журналистом норвежского издания VG, один из самых известных футбольных болельщиков России, Роберт Устян, объяснил, почему российские власти на всех уровнях, начиная с высшего, решили, что во время чемпионата мира проблем быть не должно.
"Российские службы безопасности их подавили", - цитирует Устяна издание. говорит он о футбольных фанатах в стране.
Некоторые другие источники подтвердили корреспонденту VG, что российская полиция и разведка делают все, чтобы помешать возникновению проблем во время Чемпионата мира по футболу.
Писатель и журналист Игорь Рабинер, к примеру, пояснил, что полиция контролирует лидеров фанатов. По его словам, "сейчас Россия хочет, чтобы о ней сложилось впечатление как о стране мирной. Иностранным болельщикам опасаться нечего".
Александр Баранов, который занимается вопросами публики и расизма в Российском футбольном союзе, подтверждает, что по фанатам нанесен серьезный удар. Он рассказал журналистам о трехступенчатой системе безопасности для прохода на стадионы и о так называемых «паспортах болельщика», которые должны быть у всех, кто идет на матчи.
"Чемпионат мира для Путина - вопрос чести. Он хочет продемонстрировать, что Россия в состоянии показать что-то высокого качества, что-то красивое и привлекательное. Как в Сочи в 2014 году, когда Сочи был городом, о котором можно было только мечтать. Улыбающиеся полицейские, улыбающиеся люди", - пояснил Устян.
"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что министерство культуры РФ рассчитывает, что туристические потоки в города России, принимающие матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, на следующий год увеличатся на 15-25%.
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