Фейсбук предложил пользователям присылать свои порно-снимки

Facebook предлагает пользователям присылать все свои снимки в обнаженном виде, чтобы с помощью специальных программ сделать невозможным размещение их в Сети злоумышленниками.

Фото: flickr.com

Социальная сеть придумала такую услугу, поскольку участились случаи так называемой порно-мести, когда бывший или отвергнутый партнер, а также психически нездоровые люди, каким-то образом получившие доступ к откровенным изображениям жертвы, делятся снимками без согласия владельцев, таким образом, нарушая их частное пространство, делая их уязвимыми перед общественным мнением, а подчас доводя и до самоубийства.

Высоко оценивая давно назревший шаг по защите потенциальных жертв от этой цифровой формы гендерного насилия, тем не менее, приходится признать, что сейчас его воплощение в жизнь затрудняет низкое доверие общества к Facebook — в свете многих обнародованных историй о том, как соцсеть использовала личные данные пользователей без их согласия.

Что касается технических подробностей, Facebook внедряет в Австралии, Канаде, Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве систему хеширования, прошедщую испытания в Австралии. Она призвана блокировать возможность использования функции "поделиться", если дело касается откровенных фотографий.

Алгоритм заключается в следующем. Любой, кто опасается, что некто может обнародовать его откровенные снимки, может предвосхитить это событие, доверив их на закрытое хранение соцсети Facebook, тем самым делая невозможным для злоумышленников процедуру их публикации в интернете.

Пользователю лишь необходимо запросить безопасную одноразовую ссылку, через которую можно загрузить изображение. Затем оно проверяется, и для него генерируется уникальный хештег. Как и шифрование, хеширование превращает данные в строку чисел, так что исходное содержимое невозможно идентифицировать. Это блокирует все будущие загрузки одного и того же изображения на Facebook, Messenger и в Instagram.

И все бы хорошо, однако, как пользователю обезопасить себя от сотрудников соцсети, которые будут иметь доступ к их откровенным снимкам, дабы осуществлять все техническое сопровождение. Этот вопрос пока остается открытым.

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