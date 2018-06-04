Большинство россиян могут позволить себе только отпуск на даче

Подавляющее большинство россиян этим летом останутся дома. А если и выберутся все же куда-то, то на свои дачные участки. Те немногие, кто смог отложить нужную сумму денег, отправятся на самые бюджетные курорты — в Краснодарский край или же Турцию.

Дачный участок. Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как отметили респонденты, основная причина домоседства — отсутствие нужного количества финансовых средств.

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около 50 % россиян проведут свой отпуск дома. 34 % планируют отдохнуть на даче. Также некоторые из респондентов отметили, что выбраться за пределы родного города им могут помешать семейные дела или работа.

Стоит отметить, что заграничные поездки числятся в планах лишь 4 % опрошенных.

По оценкам крупнейших туроператоров, самым популярным местом отдыха россиян в этом году станет сравнительно недорогая Турция. Данное направление выбирает почти половина тех россиян, кто все-таки решил провести свой отдых заграницей. На втором месте по популярности у россиян значатся курорты Краснодарского края, почетное третье место же занимает Крымский полуостров.

О большом спросе россиян на курорты Крымского полуострова "Правда.Ру" уже писала. По оценкам представителей туриндустрии, в этом году Крым могут посетить до 6 миллионов россиян.

Что немаловажно, траты на долгожданный отпуск продолжают расти от году к году. В этом году россияне, что решили провести свой отпуск вне дома, потратят в среднем 44 205 рублей, что аж на 11 % больше, чем в году прошлом.

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