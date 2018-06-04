День ареста засчитают за два дня в колонии

Комитет Государственной думы Российской федерации рассмотрит законопроект, который предлагает приравнять один день в следственном изоляторе к двумя дням в колонии-поселении, а также к полутора дням в колонии общего режима.

Фото: Fotodom.ru/Комерсантъ

Данный законопроект депутаты вынесли на рассмотрение еще три года назад, но в последствии забыли о нем.

На сегодняшний день фигуранты уголовных дел отбывают срок в следственном изоляторе временного содержания по системе "день за день". То есть, после вынесения приговора, скажем, сроком на четыре года, непосредственное пребывание фигуранта уголовного дела в колонии сократится на тот срок, который он уже провел в СИЗО.

Законопроект коснется также и тех осужденных, которые провели какое-то время в СИЗО, но реального срока не получили — если их, к примеру, отправили в качестве наказания на исправительные работы. Для таких граждан законопроект предлагает приравнять сутки в изоляторе к трем дням исправительных работ и двум дням ограничения свободы. Сутки домашнего ареста же хотят приравнять к одному дню в колонии.

Стоит отметить, что новое правило "день за день" не коснется тех, кто был осужден за терроризм или особо опасный рецидив. Также ничего не поменяется для тех, кто получил срок в тюрьмах, колониях особого и строгого режимов.

Ранее сообщалось, что в случае принятия данного законопроекта придется пересчитывать сроки тем, кто уже отбывает наказание. Отмечается, что тогда из мест лишения свободы могут быть отпущены на свободу около 100 тысяч человек. Тем же, кто отправился в колонии из-под домашнего ареста, срок пересчитывать не предлагали.

Глава думского комитета, который займется рассмотрением документа, сравнил новый законопроект с амнистией и заявил, что он "круче". Амнистия зависит от разовых решений, а в этом случае правила универсальны для всех и каждого, поясняет он.

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