Половина российских аспирантов мечтает "валить из страны"

Российская молодежь с высоким уровнем образования в большинстве своем стремится уехать из страны.

К таким выводам пришли эксперты Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

Социологи сообщили, что наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди аспирантов (50 процентов), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2 процентов).

Отмечается, что чаще такое стремление прослеживается у жителей крупных городов (41,2 процента). Эксперты связывают такой подход с проблемой поиска достойного места в своем регионе, и с ощущением широты возможностей, возникающим при повышении уровня образования.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что, несмотря на экономический кризис, число россиян, желающих эмигрировать за границу, за последние годы не увеличилось. Согласно результатам опроса Все­рос­сийс­кого центра изучения об­щест­вен­но­го мнения, сегодня 11% россиян говорят о желании уехать в другое государство на постоянное место жительства. Это цифра сохраняется с 2011 года.