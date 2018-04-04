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Источник Правда.Ру

СМИ: "теледоктора" Малышеву засудят за фашистские советы в эфире

Общество

Российские зоозащитники в социальных сетях требуют привлечь к ответственности телеведущую программы о здоровье Елену Малышеву.

СМИ: "теледоктора" Малышеву засудят за фашистские советы в эфире. 385414.jpeg

В одной из передач Малышева якобы призывала к убийству животных. Сообщается, что в эфире программы "Жить Здорово" от 29 марта 2018 года рассматривалась тема угрозы разгуливающих по улицам стай бездомных собак.

Малышева пришла к выводу, что люди рискуют жизнью, прогуливаясь по улицам, и призвала к уничтожению бездомных собак. При этом в другом эфире не так давно  велось обсуждение проблем прививания детей. Речь шла о женщине, отказывающейся прививать свою дочь. В этой связи Малышева заявила, что никто не имеет право рисковать здоровьем ребёнка и призывала убить жену.

В итоге контекст фразы никто уже не стал учитывать. Наибольший шум подняли зоозащитники, хотя основные участники дискуссии сошлись во мнении, что такие животные представляют серьезную опасность для человека.

Недавний пример с нападением бродячих стай на людей, в том числе со смертельным исходом шокировал всех. Как рассказал музыкант Юрий Лоза, жениха его племянницы загрызла такая свора.

В конце этого разговора ведущая и произнесла слова о необходимости отстрела бездомных собак. Но скандал идет по нарастающей. 

Стоит добавить, что на сайте Change.org появилась петиция о привлечении Елены Малышевой к ответственности за призывы к жестокому обращению с животными, которое в России является уголовно наказуемым. Ее подписали более 10 тысяч человек.

 

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