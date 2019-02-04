Губернатор назвал кузбассцев «бесформенными телами в трусах»

4 февраля в Кемеровской области состоялась конференция регионального отделения "Единой России". На конференции глава Кемеровской области Сергей Цивилев подверг критике местных жителей, которые не следят за своим здоровьем.

Цивилев заявил, что тот образ жизни, которому следует среднестатистический житель Кузбасса, не приведет ни к чему хорошему. В качестве типичного представителя Кузбасса, губернатор привел образ мужчины с пивным животом у телевизора. В конце выступления Цивилев отметил, что местным властям необходимо изменить отношение жителей к своему здоровью.

Напомним, Сергей Цивилев уже делал несколько неоднозначных заявлений. Ранее он раскритиковал главу регионального отделения Коммунистической партии за то, что тот пришел на заседание не в костюме и рубашке с галстуком, а в "обычной водолазке". Также Цивилев призывал женщин Кузбасса обратить внимание на чистоту окон и наличие комнатных цветов на подоконнике. По мнению губернатора, это улучшит внешний вид населенных пунктов.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала как Сергей Цивилев посетил отшельницу Агафью после того, как она подала сигнал бедствия. Губернатор Кемеровской области подарил ей щенка и привез продовольствие.

Также "Правда.Ру" собрала подборку самых издевательских заявлений чиновников и политиков за 2018 год.

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