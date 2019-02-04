СМИ: провинциальных пациентов заставили платить за просмотр ТВ

Пациенты больницы №2 в Ростове-на-Дону вынуждены платить за просмотр телевизора в палате, сообщает Lenta.ru со ссылкой на видео, опубликованное во "Вконтакте".

Один из пациентов больницы снял, как некий мужчина в больничном халате, представившись электриком, собирает с больных деньги за просмотр телевизора. Цена такой услуги составила 50 рублей с каждого человека в сутки.

На последних кадрах, автор ролика обращается к министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской с просьбой разобраться "с платными телевизорами" в лечебном заведении, финансирующимся из регионального бюджета.

Как позднее заметили некоторые комментаторы, подобная практика распространена и в других больницах. "За двойку не знаю, а в ЦГБ это уже давно. Лежал в 16 году в Лор-там тогда полтос за неделю был.А в 18 уже стольник,в хирургии", - написал один из подписчиков.

Напомним, "Правда.Ру" писала о том, как Челябинская больница №3 прославилась тем, что ее работники вымогали деньги с больных. Помимо поборов, в больнице отсутствовали необходимые медицинские материалы. По словам одного из пациентов, у врачей не было хирургических ниток, поэтому его, больного, "зашили неизвестно чем".

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