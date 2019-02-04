Кремль ответил российской молодежи на желание эмигрировать

4 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты исследования "Левада-Центра" относительно россиян, которые хотят эмигрировать. Напомним, "Правда.Ру" сообщала о том, что каждый пятый житель России хочет покинуть страну. Среди молодежи этот показатель достигает 41%.

Дмитрий Песков пояснил, что опрос "Левада-Центра" нельзя назвать на 100% корректным, и он носит лишь абстрактный характер.

"Давайте не будет вырывать какие-то конкретные цифры из всего опроса и пытаться их комментировать. Обратите внимание на то, что подавляющее большинство высказались о нежелании покидать Российскую Федерацию", — отметил Песков. Пресс-секретарь также пояснил, что в таких опросах очень важную роль играет то, как поставлен вопрос.

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