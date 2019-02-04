Национальный опрос: каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать

Доля россиян, желающих покинуть страну, за последние годы существенно не изменилась: об эмиграции задумывается каждый пятый житель России. Об этом свидетельствует опрос, проведенный "Левада-центром" в начале декабря 2018 года.
По данным опроса, количество граждан, которые хотят эмигрировать, составляет в общем 17%. "Доля россиян, декларативно желающих эмигрировать, за последние годы существенно не меняется, не превышая пятой части от совершеннолетнего населения страны", - отмечают социологи.
Мысль о переезде за границу на постоянное место жительства наиболее популярна среди молодых людей - 41% в возрасте от 18 до 24 лет. Меньше всего о том, чтобы покинуть страну думают пожилые люди - всего 5% опрошенных.
Исследователи замечают, что жители больших городов чаще задумываются о том, чтобы уехать из страны, чем люди, проживающие в селах.
Ранее, "Правда.Ру" писала о рекордном количестве людей в России, считающих президента полностью ответственным за тяжелую ситуацию в стране. Такое мнение высказали 61% опрошенных и это, по данным "Левада-Центр", максимальные показатели антирейтинга Владимира Путина за время ведения статистики. Еще 22% полагают, что он несёт частичную ответственность, только 17% высказались нейтрально. Напомним, в 2017 году чуть больше половины россиян, 55%, были категоричны в вопросе причастности президента к проблемам страны.
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