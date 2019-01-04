Впервые за 70 лет в Китае сократилось население

Исследователи проанализировали общедоступные данные Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения Китайской Республики и обнаружили, что в 2018 году количество новорожденных сократилось на 2,5 миллиона, по сравнению с 2017 годом. Примечательно то, что по плану, рождаемость должна была вырасти на 790 миллионов.
Снижение населения Китайской Республики наблюдается впервые за последние 70 лет. При этом, исследователи отмечают, что этот процесс может иметь необратимые последствия. По их мнению, это произошло из-за снижения количества женщин детородного возраста, а также с экономическими проблемами, с которыми сталкивается среднестатистический житель республики.
Власти Китая пока не опубликовали никаких данных по уменьшению населения. Официально бюро статистики КНР планирует опубликовать данные до конца января текущего года.
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