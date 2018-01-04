Двадцать станций метро откроют в новом году в Москве

В Москве в наступившем году могут открыться более 20 новых станций метро. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Планируется открыть пассажирское движение на первом участке Третьего пересадочного контура (ТПК) с пятью станциями — от "Делового центра" до "Петровского парка".
Кроме этого, будут запущены участки Люблинско-Дмитровской линии до станции "Селигерская" и Калининско-Солнцевской до "Рассказовки".
На этот год также намечено завершение работ на станциях "Беломорская" Замоскворецкой линии и "Нижняя Масловка" ТПК.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что московские власти приняли решение поставить заграждения у входов в подземные переходы у станций метро.
Такое решение было принято после того, как в переход у станции "Славянский бульвар" въехал пассажирский автобус.
Первые заграждения появились и у перехода неподалеку от пострадавшей станции. Также вдоль Кутузовского проспекта появились "деревянные короба, под которыми можно рассмотреть бетонные блоки".
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
По традиции с 1 января начали действовать новые законы, а поскольку многие россияне в этот день восстанавливались после новогодней ночи, мы вам о них напомним.
Американский президент Рональд Рейган в 1983 году назвал Советский Союз "империей зла", считая СССР угрозой миру, напомнили журналисты USA Today.
Конец лета 1945-го. Небольшой немецкий городок, принявший гарнизон солдат-победителей. Старшина Иван говорил по-немецки, Лиза не понимала по-русски.
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.