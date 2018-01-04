Двадцать станций метро откроют в новом году в Москве

В Москве в наступившем году могут открыться более 20 новых станций метро. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Планируется открыть пассажирское движение на первом участке Третьего пересадочного контура (ТПК) с пятью станциями — от "Делового центра" до "Петровского парка".

Кроме этого, будут запущены участки Люблинско-Дмитровской линии до станции "Селигерская" и Калининско-Солнцевской до "Рассказовки".

На этот год также намечено завершение работ на станциях "Беломорская" Замоскворецкой линии и "Нижняя Масловка" ТПК.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что московские власти приняли решение поставить заграждения у входов в подземные переходы у станций метро.

Такое решение было принято после того, как в переход у станции "Славянский бульвар" въехал пассажирский автобус.

Первые заграждения появились и у перехода неподалеку от пострадавшей станции. Также вдоль Кутузовского проспекта появились "деревянные короба, под которыми можно рассмотреть бетонные блоки".

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