В России составят списки дебоширов в поездах и автобусах

В России могут появиться списки дебоширов в поездах и автобусах. С такой инициативой выступило общероссийское объединение пассажиров, сообщают СМИ.

Общественники направили соответствующий запрос в Госдуму. Будет действовать список в тех видах транспорта, где требуют предъявить паспорт.

"Такие профилактические меры, прописанные в законе, смогут защитить пассажиров от нарушения порядка со стороны их попутчиков. Это позволит людям активнее пользоваться общественным транспортом на больших расстояниях, где будут обеспечены комфорт и безопасность маршрута", — говорится в документе.

В общественной организации считают, что решение о создании черного списка должен в конечном итоге принимать сам перевозчик. По задумке, реестр будет действовать аналогично тому, что принят среди авиаперевозчиков. Впрочем, если альтернативного транспорта между какими-то пунктами нет, перевозчик не вправе отказать пассажиру из черного списка.

В министерстве транспорта рассмотрят инициативу, если она поступит в ведомство.

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