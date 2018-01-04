В Чечне полицейские расследуют убийство начальника отделения полиции чеченского села Автуры Абубакара Устарханова, которое произошло в среду, 3 января. Преступник убил правоохранителя выстрелом в голову, сообщает РИА "Новости".
"В населенном пункте Автуры Шалинского района республики совершено вооруженное нападение на начальника отделения полиции н. п. Автуры отдела МВД России по Шалинскому району. Преступник произвел подлый выстрел в спину, когда полицейский выходил из продовольственного магазина. От полученных огнестрельных ранений сотрудник полиции скончался", — сказано в официальном сообщении МВД по ЧР.
Полицейские уже назвали имя предполагаемого убийцы: это уроженец села Автуры Хамзат Баймурадов, который ранее работал в правоохранительных органах.
Застреливший полицейского преступник скрылся на автомобиле Toyota Camry, который принадлежит убитому.
Ведутся активные поиски преступника. В населенном пункте объявлен план "перехват".
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