В Чечне расследуют убийство начальника сельской полиции

В Чечне полицейские расследуют убийство начальника отделения полиции чеченского села Автуры Абубакара Устарханова, которое произошло в среду, 3 января. Преступник убил правоохранителя выстрелом в голову, сообщает РИА "Новости".

"В населенном пункте Автуры Шалинского района республики совершено вооруженное нападение на начальника отделения полиции н. п. Автуры отдела МВД России по Шалинскому району. Преступник произвел подлый выстрел в спину, когда полицейский выходил из продовольственного магазина. От полученных огнестрельных ранений сотрудник полиции скончался", — сказано в официальном сообщении МВД по ЧР.

Полицейские уже назвали имя предполагаемого убийцы: это уроженец села Автуры Хамзат Баймурадов, который ранее работал в правоохранительных органах.

Застреливший полицейского преступник скрылся на автомобиле Toyota Camry, который принадлежит убитому.

Ведутся активные поиски преступника. В населенном пункте объявлен план "перехват".

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