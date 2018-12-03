"Восстание таксистов" закончилось "скорой" и штрафами

Участник забастовки московских таксистов против жестких правил, которые собираются ввести агрегаторы, потерял сознание.
По сообщениям СМИ, водитель машины такси с надписями "голодовка" и "бойкот", остановившийся у Никитского бульвара в Москве в знак несогласия с политикой агрегаторов, потерял сознание. На место приехала карета скорой помощи.
Движение по Никитскому бульвару некоторое время было перекрыто, за ситуацией следят правоохранительные органы.
Водители такси, подъехавшие на Никитский бульвар с целью поддержать своего коллегу, оштрафованы полицией.
Напомним, сегодня в центре Москвы таксисты устроили несогласованную акцию под лозунгом "Я же не убийца". Тем самым водители такси стремились выразить свой протест действиям агрегаторов, устанавливающих свои правила, вынуждающие водителей работать за копейки и на износ. Таксисты, исходя из новых правил агрегаторов, должны будут работать сверх положенной нормы — по 12, а то и по 14 часов в сутки, без права на отпуск, больничный и выходные. Работая в таком режиме таксисты ставят под угрозу ка собственные жизнь и здоровье, так и безопасность своих пассажиров.
Стоит отметить, что это уже далеко не первая акция водителей такси. Три года назад они уже выражали свое несогласие с действиями агрегаторов. Правда. Ру сообщала подробности противостояния таксистов и мобильных приложений.
Фото: krivoe-zerkalo.ru
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