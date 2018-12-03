Депутат предложил законодательно запретить наказывать котов

Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов, известный на всю Россию своими эксцентричными заявлениями и не менее эксцентричными законопроектами, вновь отличился.

Так, российский депутат заявил, что домашние животные не заслуживают ненависти и порицания. По мнению Виталия Милонова, все коты, например, ласковые и добрые. Стоит лишь, уверен депутат Государственной думы Российской Федерации, "расчесать шерстку" коту, как тот превратится в "пушистый комочек доброты и ласки".

Виталий Милонов признался, что у него в квартире четыре кошки. Российский депутат гордо заявил, что он "четырежды котовладелец". И, уверен мужчина, домашние животные никогда не бывают злы по собственному же умыслу. Так, заявил Виталий Милонов, коты и собаки ведут себя неприлично, лишь когда хозяева с ними ведут себя некорректно.

Недавно, напомним, в средствах массовой информации появились сообщения о том, что кот случайно затопил соседей снизу. Виталий Милонов, памятуя об этой ситуации, заявил, что подобное поведение не должно порицаться обществом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Виталий Милонов выступил резко против того, чтобы российские школьницы делали себе макияж. Правительству РФ, уверен депутат, необходимо вплотную заняться этим вопросом.

Фото: tjournal. ru

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