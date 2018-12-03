Депутат предложил законодательно запретить наказывать котов

Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов, известный на всю Россию своими эксцентричными заявлениями и не менее эксцентричными законопроектами, вновь отличился.
Так, российский депутат заявил, что домашние животные не заслуживают ненависти и порицания. По мнению Виталия Милонова, все коты, например, ласковые и добрые. Стоит лишь, уверен депутат Государственной думы Российской Федерации, "расчесать шерстку" коту, как тот превратится в "пушистый комочек доброты и ласки".
Виталий Милонов признался, что у него в квартире четыре кошки. Российский депутат гордо заявил, что он "четырежды котовладелец". И, уверен мужчина, домашние животные никогда не бывают злы по собственному же умыслу. Так, заявил Виталий Милонов, коты и собаки ведут себя неприлично, лишь когда хозяева с ними ведут себя некорректно.
Недавно, напомним, в средствах массовой информации появились сообщения о том, что кот случайно затопил соседей снизу. Виталий Милонов, памятуя об этой ситуации, заявил, что подобное поведение не должно порицаться обществом.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Виталий Милонов выступил резко против того, чтобы российские школьницы делали себе макияж. Правительству РФ, уверен депутат, необходимо вплотную заняться этим вопросом.
Фото: tjournal. ru
Читайте также:
Памятники кошкам, которых знают все
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Саммит G20 открывается с ощущением, что собираться незачем. У Путина появился шанс: в тот момент, когда Трамп работает на разрушение, показать себя созидателем.
Саммит G20 открывается с ощущением, что собираться незачем. У Путина появился шанс: в тот момент, когда Трамп работает на разрушение, показать себя созидателем.
Речь в американских СМИ идет о новом российском комплексе звукотепловой артиллерийской разведки «Пенициллин».
В разных городах России прошла серия конференций, посвященных взаимосвязям Ближнего Востока и Северного Кавказа. Какие вопросы обсуждались и, самое главное, какая практическая польза от этого? На эти и другие вопросы "Правде.Ру" ответила этнолог и магистр теологии Галина Амировна Хизриева.