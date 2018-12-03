Россияне назвали главный признак приближающейся старости

Всероссийский центр исследования общественного мнения провел среди россиян любопытный опрос.

Так, социологи спросили у граждан России, что они считают признаком приближающейся старости. Результаты исследования специалистов оказались более чем любопытными.

Оказывается, буквально каждый второй россиянин считает признаками приближающейся старости серьезные проблемы со здоровьем, неизбежный упадок сил и ухудшение общего самочувствия. В этом сотрудникам ВЦИОМ признались 50 % респондентов. Любопытно, что подобная точка зрения в большей степени популярна у людей от 45 до 59 лет.

Также немалое количество респондентов — 29 % — считают, что признаком приближающейся старости является неспособность зарабатывать себе на жизнь и пропитание самостоятельно, собственным трудом.

Примерно столько же россиян считают прекращение трудовой занятости и, как следствие, зависимость от окружающих признаком приближающейся старости. Так, об этом заявили 26 % опрошенных сотрудниками Всероссийского центра исследования общественного мнения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что британские ученые выяснили, почему мужчины пожилого возраста болеют реже, нежели их ровесницы. Так, оказывается, все дело в тут в половых генах и способности воспроизводить потомство.

Фото: flickr. com/ Bug In Box

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