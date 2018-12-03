Боярский потребовал введения цензуры и худсоветов

Советский и российский актер театра и кино, музыкант Михаил Боярский заявил, что в России срочно необходимо ввести тотальную цензуру.

Иначе будет беда, считает он. По мнению Михаила Боярского, над всеми людьми творческих профессий должен стоять худсовет — лучшие умы страны. Они, заявил Боярский, по критериям "ум, честь и совесть" будут определять, достойно ли то или иное произведение внимание массового российского зрителя.

В российской культуре сегодня, уверен актер, царит разврат. Разврат этот, заявляет Михаил Боярский, уже давно коснулся всех сфер человеческой творческой мысли — кинематографа, музыки, живописи и литературы. "Дерьмо, плохая музыка, мат, отсутствие драматургии", — сетует Михаил Боярский.

По словам известного актера театра и кино, в скором времени российские зрители увидят обязательно увидят кинокартину, где голый Карлсон летает за Фрекен Бок.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские силовые ведомства всерьез взялись за известных в рядах отечественной молодежи музыкальных исполнителей. Все, уверены средства массовой информации, из-за недавних терактов в Керчи и Архангельске. Силовики, считают журналисты, решили составить портрет типичного представителя российской молодежи.

Фото: Fotodom. ru/DP

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