В стране, считают россияне, за последние пару десятков лет серьезно вырос уровень агрессии и злобы. Так, во всяком случае, считают 43 % жителей России.
По мнению россиян, это напрямую связано с уровнем жизни. Так, считают жители страны, уровень роста бытовой агрессии растет из-за низкой заработной платы и тяжелой жизни. Также, уверены россияне, главными проблемами в стране на данный момент являются социальное расслоение, безработица и неуверенность населения в завтрашнем дне.
Любопытно, что порядка половины опрошенных россиян — 47 % — признались, что сами могут беспричинно накричать на кого-то или нагрубить в общественных местах. Социологи заявили, что это излишне высокий уровень агрессии для современного общества. Любопытно, что согласились с этим тезисом и сами респонденты.
Отметим, что проблема концентрации национальных богатств у небольшой части населения, как разновидность социального расслоения, на сегодняшний день актуальна в России как никогда. Так, по оценкам экономистов, сегодня в стране 10 % ее жителей получают ровно половину всех общественных доходов.
Раннее "Правда.Ру" писала о том, что социологи выяснили, в каких регионах России получают самые маленькие и, наоборот, самые больше зарплаты. Так, получается, на заработки нужно ехать, например, в Магадан или на Чукотку. А Псковскую область тем, кто хочет сколотить капитал, стоит обходить стороной.
Фото: Fotodom. ru/ Коммерсантъ
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