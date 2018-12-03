Регионы поднялись на протест против мусора из Москвы

Жители Архангельска и области протестуют против решения местных властей организовать полигоны для сбора и переработки столичного мусора.

По разным сведениям от 3 до 8 тысяч человек приняли участие в воскресном митинге против строительства новых мусорных полигонов в Архангельском регионе для утилизации отходов, которые предполагается свозить из московского региона.

Напомним, в октябре была созвана комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области под председательством губернатора Игоря Орлова. Итогом ее работы явился инвестиционный план по созданию экотехнопарка "Шиес".

В рамках проекта область должна будет ежегодно заниматься консервацией 500 тыс. тонн брикетированных отходов из Москвы на протяжении 20 лет. Из столичного бюджета в 2018–2020 годах на запуск экотехнопарка на станции Шиес в Архангельской области выделяется 10,5 млрд руб., планируется создать 500 рабочих мест и обеспечить 912,1 млн руб. дополнительных налоговых поступлений в областной бюджет в течение 6 лет. Правда. Ру сообщала об этом намерении региональных властей.

На решение местных чиновников болезненно отреагировали жители региона. Они вышли на акции протеста и собирали подписи за отставку губернатора.

"Ни одной экспертизы до сих пор не проведено,- заявила перед участниками митинга Марина Горбунова, представившаяся экологом.- У нас на территории области много рек, озер, болот, выпадает много осадков. Страшно представить, каких огромных масштабов может достичь загрязнение вод и почв, если свалочный фильтрат попадет в притоки Северной Двины, а потом и в ее воды. У нас на территории много особо охраняемых территорий. Замусорив, мы все их потеряем! Прежде чем проектировать и строить, нужно провести обследование, а не заваливать нас московским мусором".

Протесты архангелогородцев поддержали представители коммунистов и либеральных демократов, которые подчеркнули, что любой человек, каких бы политических взглядов он не придерживался выступит против превращения своей земли в помойку.

"Ни один человек не поддержит ввоз мусора в Архангельскую область", — заявил депутат Архангельского областного собрания от ЛДПР Игорь Арсентьев.

"Действительно, проблема складирования и переработки мусора назрела,- добавил народный избранник. — Но со своим мусором мы разберемся сами, зачем нам московские отходы?"

Надо признать, что это уже не первая акция протеста против строительства мусорных полигонов в регионе. В октябре свое несогласие с политикой региональных властей высказывали жители Северодвинска. По мнению местного предпринимателя, в регион ежедневно будет прибывать 34 вагона с отходами из Москвы.

Некоторые эксперты усмотрели в архангельских митингах не только борьбу за экологию в регионе, но и политический подтекст, обращая внимание на слишком хорошую организацию протестов.

А вот соединение протеста против мусора из Москвы с фотографиями а ля "Бессмертный полк", помноженный на резко негативный статус аккаунта в соцсети, может обернуться большими неприятностями для очень многих. акции против повышения пенсионного возраста ярко вспыхнув, так же резко и угасли, не вызвав желаемого эффекта, не повлияв на решение верховной власти. Однако пенсионная реформа привела к падению рейтингов всех властей, включая сильный провал рейтинга президента. И вроде бы причем здесь пенсионная реформа и повышение НДС? При том, что реформа будет откликаться (хоть и решили все, что победили людей) на следующих президентских выборах. И реакция на повышение ставки НДС может оказаться намного жестче "мусорных войн.

В Москве порекомендовали обращаться за комментариями по поводу мусорных митингов к региональным властям.

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