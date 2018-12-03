Перечислены регионы с мизерными и большими зарплатами

Последнее время все чаще и чаще поднимается вопрос о том, что в России по-настоящему огромная разница между заработными платами в Центральной России и регионами так называемой "провинции".
Но, как показало последнее исследование отечественных социологов, вопреки расхожему мнению больше всего зарабатывают отнюдь не в Москве и Санкт-Петербурге. Так, что любопытно, самые высокие зарплаты зафиксированы у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки, Ненецкого автономного округа и Магаданской области. Жители столицы Российской Федерации в данном рейтинге заняли лишь пятую строчку.
Самые низкие заработные платы в России же зафиксированы в Дагестане, Карачаево-Черкессии, Республике Адыгея и Псковской области.
Всего же по России заработной платой больше 100 тысяч рублей могут похвастаться чуть меньше 5 % населения. А меньше 15 тысяч рублей в месяц получает каждый пятый россиянин. Это, отметим, аж 20 % от всего населения страны.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Первый канал" решил помочь россиянам выжить на нищенскую заработную плату. Так, в числе прочего, федеральное средство массовой информации, например, посоветовало жителям страны отказаться от колбасы и стирать одежду по ночам.
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