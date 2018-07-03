От работы кони дохнут: трудовые перегрузки приводят к диабету у женщин

Способность дам делать несколько дел одновременно, в частности, работать в офисе, воспитывать детей и не гнушаться уборкой дома, подчас может выйти им боком.

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Так, канадские ученые нашли неприятную закономерность. При работе более 45 часов в неделю у женщин возрастает риск заболевания диабетом.

На протяжении двенадцати лет, начиная с 2003 года, ученые наблюдали за жизнью (личной и профессиональной) более семи тысяч канадских работников обоих полов в возрасте от 35 до 74 лет. По продолжительности рабочей недели они были разбиты на несколько групп, в одной из которых работа длилась более 45 часов в неделю. При этом учитывался характер деятельности: сменная, сидячая или позволяющая активно двигаться.

За годы, пока проходило наблюдение, каждый десятый участник заболел диабетом второго типа. Хотя чаще недугом страдали мужчины старшей возрастной группы и те, кто страдал от ожирения, у них продолжительность рабочей недели на риски заболевания диабетом не влияла.

У дам же, работавших более 45 часов в неделю, вероятность болезни увеличилась на 63% по сравнению с представительницами прекрасного пола, работавшими меньшее время.

Объяснения выявленной закономерности у специалистов пока нет, однако они полагают, что дело именно в сочетании всех видом жизненной нагрузки, особенно у женщин семейных.

Чрезмерная работа приводит организм в стрессовое состояние, что повышает риски гормональных колебаний и развития устойчивости к инсулину.

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