Все не так плохо, как кажется: ученые разоблачили пессимистов

Американские социологи с помощью эксперимента доказали, что люди склонны преувеличивать глубину проблем, причем даже тогда, когда обстоятельства улучшаются и проблема проявляет себя реже.

Фото: Fotodom.ru

Суть эксперимента была такова: добровольцам показывали разноцветные круги разных оттенков, от синего до фиолетового. Когда синих и фиолетовых точек было поровну, люди считали синими оттенки, близкие к крайней синей части спектра, но по мере увеличения количества ярко-фиолетовых точек они начинали чаще называть синими оттенки, которые раньше относили к фиолетовым.

Затем участникам продемонстрировали фотографии людей с нейтральным или угрожающим выражением лица. По мере увеличения нейтральных изображений испытуемые чаще называли угрожающими лица, которые в начале эксперимента оценивали как ничего не выражающие.

Ученые посчитали, что те качества, которые продемонстрировали в ходе эксперимента участники, и раскрывают суть феномена, именующегося пессимизмом.

Даже когда положение дел объективно улучшалось, люди не замечали этого и приписывали явлениям, которые раньше оценивали нейтрально, свойства тех, которые представляли проблему.

Между тем, как ранее сообщала "Правда.Ру", пессимистичный взгляд на жизнь человек приобретает не с опытом, а с момента зачатия. По крайней мере, в этом уверены ученые.

Механизм "работы" пессимистов ученые уже установили: их мозг производит меньше соединений, отвечающих за аппетит и уровень стресса. Нехватка нейропептида Y (NPY) повышает вероятность того, что рано или поздно человек подумает-подумает, да и впадет в глубочайшую депрессию: его мозг гораздо сильнее реагирует на отрицательные стимулы и физическую боль, чем на приятные ощущения.

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