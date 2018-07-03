Приехали: пьяным водителям будут пускать кровь

3 июля в России вступил в силу закон, позволяющий брать кровь у водителей для определения степени алкогольного опьянения.

Фото: mvd.ru

По данным РБК, в документе говорится, что если при анализе крови водителя будет выявлено содержание спирта минимум 0,3 г/л, это будет основанием для административной ответственности.

Напомним, ранее определение степени алкогольного опьянения производилось с помощью алкотестера и измерения содержания паров алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Предполагается, что определение состояния опьянения по анализу крови поможет в случаях уже произошедших аварий, когда участники находятся в бессознательном состоянии. Кроме того, после подписания закона у водителей и сотрудников полиции появится альтернатива обычным алкотестерам.

Напомним, административная ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения наступает в виде штрафа в сумме 30 тыс. руб. и лишения права вождения до двух лет.

Как сообщала Правда.Ру, пару лет назад в Волгорадской области пьяный водитель симулировал сердечный приступ, изображал потерю сознания и переживание сильной боли, и все для того, чтобы избежать штрафа. Он также оскорблял полицейских, но прибывшие медики не нашли у него никаких проблем со здоровьем, кроме опьянения.