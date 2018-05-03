Неужели сработало: в России упало число коррупционеров

В России второй год подряд сокращается число коррупционеров. Об этом свидетельствуют данные Верховного суда.

Сообщается, что до 2015 года количество россиян, осужденных за преступления коррупционной направленности, постоянно увеличивалось, но в 2016 году уаметился спад.

Как пишет Коммерсант, в 2017 году за коррупционные преступления осудили 9489 человек - почти на 14% меньше, чем годом ранее. Отметим, что если в 2015 году за дачу взятки осудили 5216 человек, то в 2017 году осудили 1099 взяточников и всего 1231 взяткодателя.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве за вымогание денег задержаны полицейские, приехавшие из Пензы. Они требовали с жительницы столицы 300 тысяч рублей за невозбуждение уголовного дела.

Задержали полицейских на Старомарьинском шоссе при передаче средств. Подробности дела не разглашаются. Известно, что по факту взятки возбуждено уголовное дело.

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