Ветеранам Великой Отечественной войны раздадут по $150

В российском министерстве обороны заявили, что участники Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей в честь Дня Победы.

wiki.org

Как пояснила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова, такую сумму ветеранам будут выплачивать ежегодно.

По ее словам, "учитывая заслуги старшего поколения в победе в Великой Отечественной войне, президентом России 5 апреля принято решение о выплате ежегодно, а не только в юбилейные годы единовременной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны из расчета 10 тысяч рублей".

Напомним 10 тыс. руб. по состоянию на 3 мая эквивалентны примерно 156 долларам США. По словам замминистра, всего в мае и июне дополнительные выплаты получат почти 11 тысяч ветеранов.

Исчерпывающая информация о солдатах есть в различных военных архивах: на сайте Федерального архивного агентства (www.archives.ru), в Архивах России (www.rusarchives.ru), архиве Минобороны (archive.mil.ru), в Российском государственном военном архиве (rgvarchive.ru), Российском государственном архиве социально-политической информации (rgaspi.org) и Российском государственном архиве Военно-Морского флота с документами с конца XVII века (rgavmf.ru).

Полный список федеральных и региональных архивов России есть на сайте victory.rusarchives.ru

Кроме того, следует упомянуть любопытные сайты военных ведомств: Министерства обороны РФ (www.mil.ru), Российского военно-исторического общества (www.histrf.ru) и Российского географического общества (www.rgo.ru).

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня