В Минобразовании объяснили, почему вредно критиковать ЕГЭ

Директор департамента информационной политики Минобрнауки Андрей Емельянов заявил, что неожиданные заявления на тему ЕГЭ могут привести к стрессу школьников и родителей. Так Емельянов ответил на слова президента Российской академии наук Александра Сергеева о необходимости отменить ЕГЭ.

"В настоящее время идет активная фаза сдачи ЕГЭ, в которой участвуют сотни тысяч учащихся со всей страны и любые неожиданные заявления, затрагивающие напрямую эту систему, могут негативно сказаться и привести к излишнему волнению и стрессу родителей и школьников", — сказал Емельянов.

В Минобразовании уверены, что система ЕГЭ укрепляет развитие единого образовательного пространства и дает возможность жителям всей страны поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания. "Министерство и впредь будет следить за комфортным и объективным проведением экзаменов, усиливая работу по их совершенствованию", — цитирует пресс-служба министра Ольгу Васильеву.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что депутаты Госдумы внесут на рассмотрение законопроект об отмене ЕГЭ. Инициаторы документа считают, что Единый государственный экзамен направлен на "дрессировку" по определённому набору заданий, а не на получение знаний.

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