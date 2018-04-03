В Кемерове срочно стирают имя Тулеева с лица города

В Кемерово власти решили удалить с автобусов и маршруток упоминания о бывшем главе региона Амане Тулееве.

Как сообщил 3 апреля информированный источник "после отставки принято решение об удалении упоминания о нем с общественного транспорта. Возможно, что также имя Амана Тулеева уберут и со зданий".

До этого на транспорте Кемерова муниципалитет размещал баннеры с пожеланиями жителям от имени теперь уже бывшего губернатора.

Также будут убираться все упоминания о торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что российский президент Владимир Путин назвал причины пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

Путин на совещании в Кемерово, посвященном ликвидации последствий пожара заявил: "что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства".

Путин также поручил главе СК Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию. Бастрыкин пояснил, что следствие изъяло при расследовании пожара огромное количество документов, которые сейчас изучают.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания.