Минкульту обещают чистку

Директор НИИ политической социологии Вячеслав Смирнов опубликовал в журнале "Собеседник" открытое письмо о ситуации в российской культуре.

Владимир Цветнов. Фото Минкультуры РФ

Смирнов сравнил министерство культуры с конюшнями древнегреческого царя Авгия, которые смог очистить от навоза лишь могучий герой Геракл. Навозом, по мнению политолога, является криминал с сомнительным политическим подтекстом.

Смирнов уверен, что исправить ситуацию в ведомстве Владимира Мединского смогут лишь "неизбежные обыски и аресты". Без них никак: "В атмосфере коррупции и политических шатаний культура расцвести не может. В таких условиях бурно разрастаются лишь такие сорняки, как мемориальная доска пособнику Гитлера Маннергейму, установленная лично Мединским".

Как один из примеров ненормальной ситуации Смирнов рассматривает совместный бизнес главы департамента охраны культурного наследия Минкульта Владимира Цветнова и прозападного оппозиционера Николая Лаврентьева. По данным СМИ, Лаврентьев (судя по профилям в его соцсетях "историк краевед, гей") стал поддерживать близкие отношения с Цветновым, в результате чего общественный статус молодого человека резко повысился.

Лаврентьев вошёл в руководство российского отделения влиятельного ICOMOS (Интернационального совета по сохранению памятников и исторических мест). Начальник департамента познакомил оппозиционера с министром, возит его на региональные мероприятия мин культуры.

Политолог Смирнов считает, что нетрадиционные личные отношения Владимира Цветнова и Николая Лаврентьева перешли в коммерческие. Молодой человек, как принято говорить при ещё не возбуждённых уголовных делах, "похожий на Николая", стал регулярно наносить визиты в строительные компании.

По данным газеты "Версия", девелоперам при этом демонстрировались фото их собеседника с Цветновым и самим Мединским. Обсуждались возможные протесты ICOMOS, пикеты возмущённой общественности и отзыв согласований департамента культурного наследия. Однако добавлялось, что если получить обоснования на бумагах с портретами бывших президентов США, такого развития ситуации можно избежать.

Вячеслав Смирнов обращает внимание на забавный политический подтекст происходящего. Цветнов — официально лояльный президенту госслужащий. Лаврентьев, наоборот, - поклонник Алексея Навального, рекламирующий фильм "Он вам не Димон" и продвигающий пропагандистский боевик про эстонских эсэсовцев, сражающихся с "русскими оккупантами".

Однако, различие во взглядах (если оно действительно имеется) не мешает их человеческим и деловым отношением. Как и самого Мединского не смущает противоречие между разоблачениями Маннергейма в книгах, подписанных его фамилией, и установкой мемориальной доски финскому маршалу.

Будь происходящее, единичным случаем — такой скандал вряд ли бы повлиял бы на политическую карьеру Мединского. Однако, такие эпизоды в Минкульте происходят постоянно. Владимира Цветнова ожидают вопросы правоохранителей в связи с хищением денег, выделенных на реставрацию Соловецкого монастыря.

Генеральный директор ОАО "Реставрационные компании" Андрей Аристархов заключил с минкультом контракты на 1,2 млрд руб — в то время, когда первым замом министра является его брат Владимир Аристархов.

Другой заместитель Мединского — Григорий Пирумов — завышал цены на реставрационные работы, и по словам СМИ украл разницу в 160 млн, был арестован и осужден.

Трудно предположить, что начальник Аристархова и Пирумова не в курсе подобных схем. Особенно с учётом его собственной биографии. В "лихих 90-х" рекламная "Корпорация Я" Владимира Мединского продвигала финансовую пирамиду "МММ" недавно скончавшегося Сергея Мавроди.