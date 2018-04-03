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Источник Правда.Ру

Школьники находят в учебниках чудовищные ошибки

Общество

В Астрахани школьник нашел ошибку в учебнике по русскому языку за 9 класс. В тексте одного из заданий утверждается, что Астрахань расположена на месте впадения Волги в Черное море, пишет RNS.

Школьники находят в учебниках чудовищные ошибки. Школьники находят в учебниках чудовищные ошибки

Ученик опубликовал в соцсетях скриншот страницы, содержащей ошибку. Оплошность составители учебника допустили в задании из раздела "сложноподчинные предложения". "Интересно, все ли это заметят?! Дожили, блин, и не знаем где живем!", — подписал фото школьник.

Материал был выпущен издательством "Вентана-Граф", входящим в корпорацию "Российский учебник".Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, несмотря на обилие экспертных групп и самих экспертиз, в российских школьных учебниках до сих пор встречается множество ошибок. В чем же дело — в низкой квалификации экспертов, неэффективности самих экспертиз или самовольстве издательств? "Правда.Ру" продолжает расследование этой загадки российского образования.

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