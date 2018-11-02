Большинство россиян поддерживают слова Путина о ядерном рае

Недавно действующий президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в случае ядерной войны россияне попадут в рай, а ее враги — "сдохнут", отправившись в ад.

Так глава государства ответил на вопрос об увеличивающейся в последние годы вероятности ядерной катастрофы и набирающей обороты новой гонке вооружений. По словам Владимира Путина, в концепции российского ядерного оружия нет такого понятия, как первый удар, есть только удар ответный. А это будет означать, что россияне, как мученики, отправятся прямиком в рай, считает президент РФ, а те, кто войну начал — "сдохнут" и отправятся в ад. "Потому что даже раскаяться не успеют", — подытожил Владимир Путин.

Социологи провели исследование, чтобы выяснить, как жители России отнеслись к словам своего национального лидера. Выяснилось, что о выступлении Владимира Путина, в ходе которого он произнес эту пламенную речь, знают 41 % опрошенных. 5 % из них смотрели или же слушали выступление российского президента целиком. Большинство из тех, кто ознакомился с выступлением Владимира Путина, положительно отреагировали на это самое выступление. Особенно россиянам, что неудивительно, запомнились слова президента про "рай" и "ад".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что абсолютное большинство российской молодежи, по мнению американских средств массовой информации, не верит ни президенту, ни губернаторам, ни мэрам, ни правительству. Но, что любопытно, в отличие от многих предыдущих поколений, выступает резко против революции или каких-либо иных кардинальных изменений в стране.

Фото: kremlin. ru

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