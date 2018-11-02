Депутаты отказались терять пенсионную надбавку

Абсолютное большинство депутатов Государственной Думы Российской Федерации отказались от пенсионной надбавки.

Среди тех, кто все-таки от нее отказался — лидеры фракции ЛДПР и "Справедливая Россия" Владимир Жириновский и Сергей Миронов. Также от надбавки отказались четыре депутата "Единой России".

Отметим, что на момент вступления в силу 1 января 2019 года непопулярной в народе пенсионной реформы под категорию тех, кто может получить надбавку, попадают 74 депутата Госдумы РФ. Это мужчины в возрасте от 56 лет и 6 месяцев и женщины от 61 года и 6 месяцев, проработавшие к этому времени в палате не менее пяти лет. По окончании своей службы в Госдуме РФ они могут отказаться от пенсионной надбавки.

Пенсионная надбавка, кстати, довольно существенная — 47 тысяч рублей для тех, кто проработал пять лет, и 64 тысячи рублей — для тех, кто проработал десять лет.

В средствах массовой информации и у жителей России распространено мнение о том, что депутаты не понимают чаяния обычных людей и именно поэтому страна испытывает некоторые внутригосударственные проблемы. Ранее, например, "Правда.Ру" писала о том, что мэр небольшого поселка под Тверью отказывается исполнять решение суда и приводить в порядок тамошнюю грунтовую дорогу — говорит, что он на своем автомобиле проезжает по ней спокойной, а местные жители могли бы и сами взяться за дело.

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