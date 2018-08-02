Перезанять для переотдать: зачем россияне берут горы кредитов

Россияне продолжают брать кредиты в огромных количествах. Представители крупнейших российских банков поделились информацией, зачем же именно граждане России залезают в долговую кабалу.

Офис банка

Оказывается, чаще всего россияне берут кредиты на обучение, ремонт, поездку на отдых, покупку электроники, автомобилей или бытовой техники. Также сотрудники банка заявили, что россияне довольно часто обращаются за получением займа на рефинансирование своих действующих ссуд в других банках.

По словам представителей крупнейших российских банков, в августе и сентябре они ожидают еще большего наплыва клиентов. Многие финансовые организации к этому времени снизят ставки по кредитам, что привлечет еще больше россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, потребительские кредиты отстают от показателей финансового обеспечения граждан. Об этом сообщило Министерство экономического развития Российской Федерации. Так, по словам ведомства, за первое полугодие этого года россияне взяли кредитов на 13,3 трлн рублей. Это ровно на триллион рублей больше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом рост реальных зарплат россиян снизился на 7 %. Также в ведомстве сообщили, что на данный момент банки дают россиянам кредитов больше, чем малому и среднему бизнесу.

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