Гуляй, старики! Пенсионерам подкинули 235 рублей - и то не всем

Правительство Российской Федерации всерьез взялось за выполнение своих обещаний. Так, власти обещали поднять пенсию — и они ее подняли. Пока лишь на две сотни рублей. Но и эту надбавку получат далеко не все.
Чтобы сгладить негативные впечатления от непопулярной в народе пенсионной реформы, власти решили поднять пенсии тем из россиян, кто, несмотря на пенсионный возраст, все еще трудится. Надбавку в 235 рублей 74 копейки они начнут получать уже в следующем месяце.
Вот только дело в том, что выделено государством было лишь 11 миллиардов рублей. Но чтобы обеспечить надбавку всем работающим пенсионерам в России, понадобится не менее 15 миллиардов. Получается, что и несчастные 235 рублей получат далеко не все. Каким образом российское правительство будет решать, кому выделить деньги, а кому нет — неизвестно.
Отметим, что на сегодняшний день средняя пенсия в России составляет около 14 тысяч рублей. Важно, что размер минимальной пенсии устанавливается в зависимости от прожиточного минимума, а его уровень в разных регионах Российской Федерации разнится. Так, у российских пенсионеров одного возраста и с одинаковым стажем работы пенсия может существенно отличаться — в зависимости от города, в котором они проживают.
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