"Нам бы в автобус такой": в Японии выпущены индикаторы вонючести людей

В Японии появилось в продаже устройство, способное оценить степень интенсивности неприятного запаха, исходящего от человеческого тела. Весьма актуальное и для России изобретение пока, к сожалению, выпускается только на родине.

Фото: flickr.com

Tanita ES-100 работает следующим образом: специальный встроенный сенсор оценивает уровень проблемы, достаточно приложить прибор к любой части тела и подержать 10 секунд. Он измерит "пахучесть" и сообщит о мере глубины проблемы, измеряемой от 0 до 10, где 0 — отсутствие запаха, а 10 — максимальное зловоние.

Интересно, что прибор предупреждает и о чрезмерности в уходе за собой. Если аромат духов или туалетной воды, которыми воспользовались мужчина или женщина, слишком интенсивны, устройство даст об этом сигнал.

Между тем, как ранее писала "Правда.Ру", для того, чтобы от человека исходил приятный аромат, недостаточно гигиенических процедур и дорогого парфюма. Оказывается, необходимо употреблять в пищу определенные продукты, другие же, наоборот, исключить.

Так утверждают учёные, которые выявили зависимость запаха тела от продуктов, которые попали в организм человека накануне. Причём сюда относится не только запах изо рта, который при желании можно замаскировать жевательной резинкой или спреем для полости рта, учёные говорят о запахе, который исходит от всего тела, проникающем через поры вместе с потом.

Чтобы запах пота стал менее едким, можно исключить из пищи продукты, содержащие метиловые соединения, такие как шпинат, свёкла, соя.

Дело в том, что при употреблении подобных продуктов через поры вместе с потом выделяется триметиламин, имеющий резкий запах. Эта рекомендация не должна являться руководством к действию для тех людей, кто любит данные продукты, а также для тех, кому они жизненно необходимы.

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