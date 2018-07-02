Власть решила навсегда блокировать краденые телефоны

Совет Федерации одобрил идею создать единую базу, в которой будет хранится информация о мобильных устройствах, зашифрованная в номере IMEI. По этому коду можно будет узнать место происхождения, модель телефона и его серийный номер. Об этом сообщают "Ведомости".

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Такая система, считают авторы инициативы, поможет сократить процент краж мобильных устройств. Если телефон из реестра по каким-то причинам попадет в "черный список" (например, его украдут), то тогда устройство заблокируют и оно больше никогда не сможет нормально функционировать. Операторам также запретят обслуживать такие гаджеты.

Регистрацию нужно будет пройти обязательно, так как, если телефон заметят в "сером" списке, то владельцу дадут несколько дней, чтобы он оформил устройство, иначе его также заблокируют.

Обяжут включать гаджеты в систему контроля компании, которые их импортируют, и тех граждан, кто приобрел устройства за рубежом. Это связано с тем, что 40% всех мобильных телефонов попадает в Россию нелегально. Об этом сказано в официальном документе, который описывает инициативу.

Планируется, что в дальнейшем база войдет в состав международной системы IMEI GSMA. Финансировать проект будут за счет "негосударственных средств", сообщают авторы проекта.

Операторы уже выразили свои мнения о том, что в целом идея достаточно полезная. Однако реализовывать ее нужно постепенно, чтобы не создавать лишний стресс для рынка, а также грамотно внедрять с технической точки зрения.