Кудрин предложил поменять Москву и Питер на Урал

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выступил с предложением создать центры и городские агломерации для конкуренции с Москвой и Санкт-Петербургом.
По его словам, это проект можно было бы реализовать на базе пяти городов. Среди них - Екатеринбург, Пермь и Челябинск. Не исключено, что в проекте могли вы также участвовать Иркутск и Новосибирск.
Об этом Кудрин заявил во время своего выступления в Совете Федерации, подчеркнув, две столицы производят до 35% российского ВВП, а через 15-20 лет их доля увеличится до 50%.
Но в пределах России зависимость всей страны от двух столиц необходимо снижать, для чего можно создать агломерации на базе Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Иркутска и Новосибирска.
По словам Кудрина, в своем майском указе президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить технологический прорыв в стране - его же возможно осуществить именно в крупных городах. По мнению Кудрина, для создания новых агломераций достаточно скоростного железнодорожного сообщения.
Стоит добавить, что ранее он уже выступал с предложением создать агломерации Челябинск - Екатеринбург - Пермь и Томск - Новосибирск - Барнаул. Но тогда его предложение посчитали избыточным.
Количество работников сократят на 30% за ближайшие шесть лет из-за цифровизации услуг в России. Председатель счетной палаты Алексей Кудрин заявил об этом в интервью для французского издания "Les Echos".
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