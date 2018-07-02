Сенаторы призвали россиян бойкотировать Google

Сенаторы Совета Федерации призвали россиян отказаться от интернет-поисковика Google.
По словам сенатора Сергея Цекова, руководство американского поисковика ведет себя "неумело" в рамках нынешней политической ситуации. Политик имел в виду именование Крымского моста одновременно на русском и украинском языках.
Ценков напомнил, что в своей русскоязычной версии поисковик должен все называть по-русски, а от отказа от Google россияне получат только плюсы.
На сегодняшний день Крымский мост называется так лишь со стороны Тамани, тогда как со стороны полуострова его подпись выглядит как Кримський Мiст.
При этом "Правда.Ру" ранее сообщала, что 500 тысяч туристов из Украины ежегодно приезжают на полуостров... Такие данные на первом медиафоруме в Алуште "Открытый Крым: своими глазами" привел глава региона Сергей Аксенов.
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